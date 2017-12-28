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Гоголашвили: В настоящее время невозможно открыть дорогу через Абхазию и Южную Осетию в Россию, это угрожает безопасности Грузии


28.12.2017   18:32
Армения сможет осуществлять грузоперевозки по транспортному коридору через Абхазию и Южную Осетию при форс-можорных обстоятельствах. Об этом в беседе с Tert.am сказал руководитель Центра европейских исследований в Тбилиси, политолог Каха Гоголашвили.

Он отметил, что постоянно держать эту дорогу открытой будет невозможно, дорога через Абхазию и Южную Осетию может быть открыта только в экстремальных условиях, когда, скажем, Ларс будет закрыт.

«Пока в процессе нормализации российсско- грузинских отношений нет прогресса, сложно в некоторых вопросах прийти к согласию. Есть детали, такие как, к примеру, обеспечение безопасности грузоперевозок, установка КПП, передвижение людей, которые невозможно будет обойти, их необходимо согласовать», - сказал К. Гоголашвили.

По словам грузинского политолога, в Грузии много людей, которые против открытия этого транспортного коридора, речь, в частности, идет о беженцах из Осетии и Южной Абхазии.

«Они потеряли свое имущество, его отобрали у них, и эти люди будут против такой односторонней уступки. Власти же Абхазии и Осетии, разумеется, не будут против, чтобы грузы перевозились по их дороге. Если России это выгодно, то и они согласуют. Но проблема опять-таки в статусе: какой статус будут иметь Осетия и Абхазия. Возникнет ряд проблем, как я и сказал, к примеру, то, где будет размещен пропускной пункт: эти проблемы повлияют на статус, и Грузия будет крайне осторожна в этом вопросе», - сказал политолог.

По словам политолога, сложно представить, что в ближайшем будущем дорога через Южную Осетию и Абхазию будет открыта, поскольку отношения между Грузией и Россией не сблизились.
Что касается мнений оппозиции Грузии относительно того, что если этой дорогой воспользуется третья страна, то будет нарушено российско-грузинское соглашение от 2011 года, Гоголашвили отметил, что швейцарская компания заключила с Грузией новый договор, который никак не связан с договором 2011 года и не запрещает третьим странам осуществлять грузоперевозки.

«Еще будут пункты, которые стороны изучат. В Грузии есть закон об оккупированных территориях, и если рассматривать в этом ракурсе, перевозить грузы через Абхазию незаконно согласно грузинскому законодательству. Но проблема не в этом, не в законе, если Грузия откроет эту дорогу, то Армения сможет, разумеется, свободно пользоваться ею. У Грузии отношения с Арменией лучше, чем с Россией. Просто Грузия в настоящее время не может открыть ее, поскольку территория – оккупирована, и если она будет открыта, то будет использована со стороны РФ в военных целях против Грузии, возникнут проблемы с безопасностью. Это будет угрожать безопасности Грузии.

Представьте, если Армении будет предложено открыть дорогу через Карабах в Азербайджан, просто ли Армения согласится на это? В аналогичной ситуации находимся и мы. На будущее все можно обсудить, но когда она откроется…В настоящее время, во всяком случае, не думаю, что это возможно», - сказал политолог.


Терт.am





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