В Молдавии опасаются вмешательства России в парламентские выборы в стране 2018 года

28.12.2017 18:57 Лидер правящей в Молдавии Демократической партии, главный молдавский олигарх Влад Плахотнюк просит помощи Запада в "борьбе с российской пропагандой" в связи с предстоящими в стране в 2018 году парламентскими выборами.



Он написал об этом в статье, опубликованной в американском издании Wall Street Journal.



В середине декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест и объявление в международный розыск В.Плахотнюка, обвиняемого в покушении на убийство.



Демпартия обвинила Россию в необоснованном преследовании своего лидера.



В своей статье В.Плахотнюк подчеркивает, что Москва продолжает попытки всеми способами "сохранить Молдову в зоне своего влияния, в ущерб демократическим переменам в стране".



"Через 25 лет после провозглашения независимости Молдавии, российские войска остаются на нашей территории, в сепаратистском Приднестровском регионе. Москва отказывается признавать наш суверенитет, точно также как в восточной Украине и Грузии, оказывая поддержку - экономическую и военную - сепаратистским группировкам, цель которых - помешать бывшим советским республикам сблизиться с Западом", - заявил В.Плахотнюк.



По его мнению, такие "замороженные конфликты на постсоветском пространстве отражают менталитет времен холодной войны, когда мир был поделен на зоны влияния и малым странам отказывали в уважении".



Лидер Демпартии Молдавии особо отметил влияние "российской пропаганды" и решимость молдавских властей бороться с этим феноменом.



"Молдавии необходима четкая поддержка со стороны Запада, чтобы справиться с российской пропагандой", - заявил В.Плахотнюк.



Он считает, что в новом году "пророссийские силы во главе с президентом Игорем Додоном, активизируют свою деятельность накануне парламентских выборов и будут использовать все инструменты, тестированные Россией в ее антизападной кампании".



"Поэтому парламентские выборы 2018 года будут ключевыми и предоставят возможность официальным лицам ЕС и США осудить вмешательство в избирательный процесс и нивелировать то преимущество, которым обладают пророссийские политические формирования", - подчеркнул В.Плахотнюк.



"Вмешательство России наносит ущерб нашему прогрессу. Нам необходима поддержка западных партнеров, чтобы сохранить реформаторский путь. Мы не можем идти в одиночку", - отметил молдавский олигарх.















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