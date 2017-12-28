Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Чугошвили: Прямое сотрудничество с Россией невозможно и это подтвердилось на многих этапах


28.12.2017   19:22
Прямое сотрудничество с Россией невозможно и это подтвердилось на многих этапах, - так откликнулась первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили на заявление заместителя главы МИД РФ Григория Карасина по поводу сотрудничества.

Как заявила Чугошвили в беседе с журналистами, в отношениях с Россией существует лишь одна форма и это – Женевский формат.

«Прямое сотрудничество с Россией невозможно и это подтвердилось на многих этапах. Россия является оккупантом нашей страны и единственная форма, которой мы пользуемся для коммуникации с ними – это при поддержке и помощи международных организаций и стран-партнеров – Женевский формат. Прямая коммуникация Грузии с Россией на политические темы, я думаю, невозможна. Поэтому мы работаем над тем, чтобы Женевский формат был более активным и результативным, чем это было прежде», - заявила Тамар Чугошвили.

Заместитель министра иностранных дел РФ, статс-секретарь Григорий Карасин в беседе с газетой «Известия» сказал о восстановлении отношений с Грузией и укреплении гуманитарных связей между странами.
По его словам, тенденция к нормализации российско-грузинских контактов наметилась несколько лет назад, «когда партия Михеила Саакашвили проиграла парламентские выборы и было сформировано новое правительство страны».

Григорий Карасин подчеркнул, что после этого общими усилиями Москве и Тбилиси удалось «добиться заметных результатов в сферах торговли и транспорта, укрепить гуманитарные связи».
Как отметил замглавы МИД РФ, Москва готова к «всестороннему практическому сотрудничеству» и рассчитывает «на адекватную реакцию грузинской стороны».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Место Грузии среди стран бывшего СССР по уровню экономического развития
Грузия получит от ЕС 48 млн евро на реформы
Грузия на 22 месте среди 109 стран в рейтинге налогового законодательства
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазская сторона освободила еще одного грузина
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Саргсян: В 2018 году в Армении пройдет самое масштабное событие за период независимости
В КБР глава отдела наркоконтроля УМВД подозревается в получении взятки
От ТНТ потребовали через суд извиниться за извинения перед ингушами
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна