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Чугошвили: Прямое сотрудничество с Россией невозможно и это подтвердилось на многих этапах
28.12.2017 19:22
Прямое сотрудничество с Россией невозможно и это подтвердилось на многих этапах, - так откликнулась первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили на заявление заместителя главы МИД РФ Григория Карасина по поводу сотрудничества.
Как заявила Чугошвили в беседе с журналистами, в отношениях с Россией существует лишь одна форма и это – Женевский формат.
«Прямое сотрудничество с Россией невозможно и это подтвердилось на многих этапах. Россия является оккупантом нашей страны и единственная форма, которой мы пользуемся для коммуникации с ними – это при поддержке и помощи международных организаций и стран-партнеров – Женевский формат. Прямая коммуникация Грузии с Россией на политические темы, я думаю, невозможна. Поэтому мы работаем над тем, чтобы Женевский формат был более активным и результативным, чем это было прежде», - заявила Тамар Чугошвили.
Заместитель министра иностранных дел РФ, статс-секретарь Григорий Карасин в беседе с газетой «Известия» сказал о восстановлении отношений с Грузией и укреплении гуманитарных связей между странами.
По его словам, тенденция к нормализации российско-грузинских контактов наметилась несколько лет назад, «когда партия Михеила Саакашвили проиграла парламентские выборы и было сформировано новое правительство страны».
Григорий Карасин подчеркнул, что после этого общими усилиями Москве и Тбилиси удалось «добиться заметных результатов в сферах торговли и транспорта, укрепить гуманитарные связи».
Как отметил замглавы МИД РФ, Москва готова к «всестороннему практическому сотрудничеству» и рассчитывает «на адекватную реакцию грузинской стороны».
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