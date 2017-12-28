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Талаквадзе: После проведенной спецоперации мы получили обещание, что за этим делом последует комплексное расследование и СГБ выполнила это обещание
28.12.2017 19:31
После успешно проведенной спецоперации мы получили обещание, что за этим делом последует комплексное расследование и Служба государственной безопасности (СГБ) выполнила это обещание, - об этом заявил журналистам лидер большинства парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
По его словам, расшифрована информация, изъятая из телефонов и компьютеров, добыты доказательства и установлены пособники.
«Этим все уже подтверждается, что террористические действия были пресечены в процессе планирования. Как видно, готовились атаки не только в Грузии, а и за ее пределами. Благодарю наши спецслужбы, что благодаря профессионализму и самоотверженности они обеспечивают безопасность общества. Спасибо и американским коллегам за твердую поддержку, Грузия перед этими вызовами не одна», - заявил Талаквадзе.
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