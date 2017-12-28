Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Квирикашвили: Мы все сможем объединить нашу страну и жить в мире


28.12.2017   20:53
Сегодня не день выступление премьер-министра и политиков, сегодня – ваш праздник, — так обратился премьер-министр Георгий Квирикашвили к беженцам в Гори, которым сегодня передали квартиры.

«Поздравляю всех с наступающим Рождеством и Новым годом, поздравляю с этим большим счастьем, и я, вместе с каждым из вас, вместе с вашими детьми, счастливые лица которых я вижу, счастлив. Единственное, что хочу вам сказать, это то, что это будет одна из ваших квартир и главное жилище, очаг и дом будет там, откуда вы ушли. Божьей помощью, мы все вместе сможем объединить нашу страну, жить в мире и у этих детей всегда будут такие улыбающиеся лица. Поздравляю с этим праздником и наступающим Рождеством и Новым Годом», — заявил Георгий Квирикашвили.

В новых 8 корпусах в Гори квартиры передали 445 семьям беженцев.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили передал семье педагога-беженца Медеи Макрахидзе ключи от трехкомнатной квартиры.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Место Грузии среди стран бывшего СССР по уровню экономического развития
Грузия получит от ЕС 48 млн евро на реформы
Грузия на 22 месте среди 109 стран в рейтинге налогового законодательства
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазская сторона освободила еще одного грузина
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Саргсян: В 2018 году в Армении пройдет самое масштабное событие за период независимости
В КБР глава отдела наркоконтроля УМВД подозревается в получении взятки
От ТНТ потребовали через суд извиниться за извинения перед ингушами
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна