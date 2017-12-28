Квирикашвили: Мы все сможем объединить нашу страну и жить в мире

28.12.2017 20:53 Сегодня не день выступление премьер-министра и политиков, сегодня – ваш праздник, — так обратился премьер-министр Георгий Квирикашвили к беженцам в Гори, которым сегодня передали квартиры.



«Поздравляю всех с наступающим Рождеством и Новым годом, поздравляю с этим большим счастьем, и я, вместе с каждым из вас, вместе с вашими детьми, счастливые лица которых я вижу, счастлив. Единственное, что хочу вам сказать, это то, что это будет одна из ваших квартир и главное жилище, очаг и дом будет там, откуда вы ушли. Божьей помощью, мы все вместе сможем объединить нашу страну, жить в мире и у этих детей всегда будут такие улыбающиеся лица. Поздравляю с этим праздником и наступающим Рождеством и Новым Годом», — заявил Георгий Квирикашвили.



В новых 8 корпусах в Гори квартиры передали 445 семьям беженцев.



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили передал семье педагога-беженца Медеи Макрахидзе ключи от трехкомнатной квартиры.















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