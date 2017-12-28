Одишария: У терроризма нет ни национальности, ни религии, ни конкретного адреса

28.12.2017 21:44 Новые фактические обстоятельства, которые Служба государственной безопасности обнародовала в результате комплексного расследования, уже дает нам право сказать, что террористические акты были пресечены на этапе планирования, — об этом заявил заместитель председателя фракции «Грузинская Мечта» Бека Одишария.



По его словам, если бы не спецоперация в Тбилиси и самоотверженность спецслужб, события развернулись бы по очень опасному сценарию.



«Общество должно проявить больше доверия к тем структурам, косвенной и, часто, прямой заслугой которых является та мирная среда, которой отличается Грузия по признанию всех международных организаций. Терроризм является вызовом современного общества, и у него нет ни национальности, ни религии, ни конкретного адреса. Каждая слабость, которую проявит спец структура, и тем более общество, является возможностью и плодородной почвой для появления новых очагов терроризма. Так что думаю, что необходимо больше сдержанности и анализа, прежде чем мы будем делать острые заявления», — заявил Бека Одишария.





















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