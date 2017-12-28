Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Одишария: У терроризма нет ни национальности, ни религии, ни конкретного адреса


28.12.2017   21:44
Новые фактические обстоятельства, которые Служба государственной безопасности обнародовала в результате комплексного расследования, уже дает нам право сказать, что террористические акты были пресечены на этапе планирования, — об этом заявил заместитель председателя фракции «Грузинская Мечта» Бека Одишария.

По его словам, если бы не спецоперация в Тбилиси и самоотверженность спецслужб, события развернулись бы по очень опасному сценарию.

«Общество должно проявить больше доверия к тем структурам, косвенной и, часто, прямой заслугой которых является та мирная среда, которой отличается Грузия по признанию всех международных организаций. Терроризм является вызовом современного общества, и у него нет ни национальности, ни религии, ни конкретного адреса. Каждая слабость, которую проявит спец структура, и тем более общество, является возможностью и плодородной почвой для появления новых очагов терроризма. Так что думаю, что необходимо больше сдержанности и анализа, прежде чем мы будем делать острые заявления», — заявил Бека Одишария.









Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Место Грузии среди стран бывшего СССР по уровню экономического развития
Грузия получит от ЕС 48 млн евро на реформы
Грузия на 22 месте среди 109 стран в рейтинге налогового законодательства
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазская сторона освободила еще одного грузина
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Саргсян: В 2018 году в Армении пройдет самое масштабное событие за период независимости
В КБР глава отдела наркоконтроля УМВД подозревается в получении взятки
От ТНТ потребовали через суд извиниться за извинения перед ингушами
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна