Правительство Армении одобрило соглашение с ЕС

28.12.2017 22:04 Правительство Армении одобрило Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения с одной стороны и Европейским союзом и Европейским обществом по атомной энергии и их государствами-членами с другой стороны.



Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.



Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом было подписано 24 ноября на полях саммита Восточного партнерства ЕС в Брюсселе.



Напомним, что ранее на этой неделе президент Армении Серж Саргсян подписал указ о создании межведомственной комиссии, координирующей мероприятия, обеспечивающие реализацию подписанного соглашения. Комиссию возглавил вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриелян.















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