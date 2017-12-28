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Правительство Армении одобрило соглашение с ЕС
28.12.2017 22:04
Правительство Армении одобрило Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения с одной стороны и Европейским союзом и Европейским обществом по атомной энергии и их государствами-членами с другой стороны.
Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом было подписано 24 ноября на полях саммита Восточного партнерства ЕС в Брюсселе.
Напомним, что ранее на этой неделе президент Армении Серж Саргсян подписал указ о создании межведомственной комиссии, координирующей мероприятия, обеспечивающие реализацию подписанного соглашения. Комиссию возглавил вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриелян.
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