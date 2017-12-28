В Молдове депутаты попросили КС временно отстранить президента от должности

28.12.2017 22:23 Депутаты от Демократической партии Молдовы обратились в Конституционный суд (КС) с требованием констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное исполнение обязанностей президента.



Об этом сообщает Newsmaker.md.



Свои требования демократы обосновывают повторном отказом Игоря Додона подписать указ о назначении новых членов правительства, предложенных Демократической партией.



Обращение в КС подали депутаты-демократы Сергей Сырбу и Корнелиу Падневич.



Сообщается, что запрос зарегистрирован "от имени парламентской юридической комиссии".



"Мы попросили КС решить институциональный кризис, спровоцированный повторным отказом президента назначать новых министров", - сказал Сырбу.



Он уточнил, что депутаты попросили судей рассмотреть их запрос в срочном порядке.



Сырбу выразил надежду, что к Рождеству в Молдове будет функциональное правительство.



"Возможно, это будет неприятный подарок президенту на новый год, но он сам спровоцировал этот кризис", - сказал депутат.



Напомним, президент Молдовы Игорь Додон вновь отклонил кандидатуры на должности министров, предложенные премьер-министром Павлом Филипом.



Ранее спикер парламента Андриан Канду заявлял, что если президент откажется подписывать указ о назначении новых министров, правительство будет вынуждено обратиться в Конституционный суд с требованием установить временное исполнение обязанностей президента.















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