Гахария: Дело Ратиани должно быть расследовано с качеством высокой объективности

28.12.2017 22:34 Дело Ратиани должно быть расследовано с качеством высокой объективности, — об этом министр внутренних дел Георгий Гахария заявил в министерстве культуры и охраны памятников после встречи с писателями.



Как заявил министр внутренних дел, распространение видео было неприятным моментом, однако основной компонент должен быть сделан на реагировании общественности.



«Дело Ратиани было резонансным, и должно быть расследовано с качеством высокой объективности. Распространение видео было неприятным моментом, однако основной компонент должен быть сделан на реагировании общественности. Я не знаю всех деталей этого дела в связи с полной видео версией, однако знаю, что где-то в интернете лежит и полная версия», — заявил Георгий Гахария.



Что касается встречи в министерстве культуры, по словам министра внутренних дел, она была деловой.



«Нашей главной задачей является активное вовлечения общества в реформирование полицейской системы. Есть проблемы доверия, вопросы. Наши двери открыты. Наша цель – реформирование ориентированной на будущее системы. Это является важнейшим. Полицейская система должна быть ориентирована на гражданина. Как углубить доверие – вот что важно», — отметил Георгий Гахария.



Георгий Гахария неожиданно прибыл в министерство культуры и охраны памятников недавно. В министерстве проходила встреча Михаила Гиоргадзе с писателями, издателями и переводчиками по вопросу Франкфуртской книжной ярмарки.



На встрече писателю Дато Турашвили стало плохо, из-за чего понадобилось вызывать в министерство скорую помощь. К этому времени его состояние удовлетворительное.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

