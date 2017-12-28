Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гахария: Дело Ратиани должно быть расследовано с качеством высокой объективности


28.12.2017   22:34
Дело Ратиани должно быть расследовано с качеством высокой объективности, — об этом министр внутренних дел Георгий Гахария заявил в министерстве культуры и охраны памятников после встречи с писателями.

Как заявил министр внутренних дел, распространение видео было неприятным моментом, однако основной компонент должен быть сделан на реагировании общественности.

«Дело Ратиани было резонансным, и должно быть расследовано с качеством высокой объективности. Распространение видео было неприятным моментом, однако основной компонент должен быть сделан на реагировании общественности. Я не знаю всех деталей этого дела в связи с полной видео версией, однако знаю, что где-то в интернете лежит и полная версия», — заявил Георгий Гахария.

Что касается встречи в министерстве культуры, по словам министра внутренних дел, она была деловой.

«Нашей главной задачей является активное вовлечения общества в реформирование полицейской системы. Есть проблемы доверия, вопросы. Наши двери открыты. Наша цель – реформирование ориентированной на будущее системы. Это является важнейшим. Полицейская система должна быть ориентирована на гражданина. Как углубить доверие – вот что важно», — отметил Георгий Гахария.

Георгий Гахария неожиданно прибыл в министерство культуры и охраны памятников недавно. В министерстве проходила встреча Михаила Гиоргадзе с писателями, издателями и переводчиками по вопросу Франкфуртской книжной ярмарки.

На встрече писателю Дато Турашвили стало плохо, из-за чего понадобилось вызывать в министерство скорую помощь. К этому времени его состояние удовлетворительное.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Место Грузии среди стран бывшего СССР по уровню экономического развития
Грузия получит от ЕС 48 млн евро на реформы
Грузия на 22 месте среди 109 стран в рейтинге налогового законодательства
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазская сторона освободила еще одного грузина
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Саргсян: В 2018 году в Армении пройдет самое масштабное событие за период независимости
В КБР глава отдела наркоконтроля УМВД подозревается в получении взятки
От ТНТ потребовали через суд извиниться за извинения перед ингушами
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна