Полицейская система должна быть политически нейтральной и ориентированной на гражданина - глава МВД

29.12.2017 10:42 Главная задача заключается в том, чтобы в реформирование Министерства внутренних дел и полицейской системы общественность была бы максимально вовлечена, - об этом заявил накануне журналистам глава МВД Грузии Геогргий Гахария после встречи с писателями в Минкультуры Грузии.



На встрече говорили о деле писателя Звиада Ратиани. По словам Гахария, существуют определенные вопросы, и он пришел на встречу с писателями именно поэтому.



«Наша главная задача – чтобы к реформированию полицейской системы МВД общественность была бы максимально подключена. Без общественного доверия реформирование полицейской системы МВД будет невозможно. Я понимаю, что существуют определенные проблемы с доверием. Существуют определенные вопросы, для этого я и пришел сюда. С нашей стороны двери открыты. Мы предприняли этот шаг и предложили коллегам и обществу то, что наша основная цель должна быть ориентирована на будущее. Мы все хорошо понимаем, что реформирование системы является значительнейшим сегодня, в связи с теми вызовами, перед которыми мы стоим. Это одно и второе, из-за чего мы решили сюда прийти – несколько дней назад была пресс-конференция, и во время этой пресс-конференции мы ясно увидели те месседжи, которые очень совпадали с нашей позицией в связи с реформированием системы. Полицейская система должна быть ориентированной на гражданина и политически нейтральной. Это главная наша задача», - заявил в беседе с журналистами Георгий Гахария.















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