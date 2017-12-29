ОВГ закрывает европейское бюро и открывает внутригосударственные

29.12.2017 12:00 С 1 февраля 2018 года "Общественный вещатель" закроет европейское бюро. Об этом пишет на Facebook журналист вещателя, корреспондент европейского бюро Кетеван Кардава.



По словам Кардава, менеджмент канала называет причиной финансы:



"Руководство канала считает, что из Тбилиси дешевле, и менее затратным является готовить сюжеты о НАТО и Евросоюзе, освещать визиты, чем переходить из политического центра Европы в другие города Европы".



В то же время, согласно плану развития "Общественного вещателя", который представил новый менеджмент в начале года, вещатель планирует открыть девять региональных офисов.



Для обустройства батумской студии "Общественный вещатель" намерен выделить 1 миллион 284 лари. Сумма, уплаченная за ту площадь, на которой должен быть надстроен этаж, не оглашается (у вещателя за офисную площадь должно быть уплачено минимум 250 000, и максимум 320 000 долларов).



Несмотря на официальное обращение, вещатель не назвал количество суммы, потраченной на имущество, купленное для батумской студии. В письме, отправленном вещателем в октябре текущего года газете "Батумелеби", подписанном Дмитрием Бердзенишвили, ответственным за публичную информацию, указали на решение Попечительского совета, в котором отмечено "предположительное количество площади, и предположительная стоимость 1 кв. м.".



В строительной компании тогда сказали "Батумелеби", что в данном корпусе (где должна разместиться батумская студия) 1 квадратный метр площади стоил от 500 до 650 долларов. Следовательно, ОВ за офисную площадь заплатил как минимум 250 000, и как максимум 320 000 долларов.





















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