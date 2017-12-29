Хухашвили: Главные вызовы 2018 года - ухудшенное социальное положение и террористические угрозы

29.12.2017 14:39 Эксперт Гия Хухашвили главными вызовами 2018 года считает ухудшенное социальное положение и террористические угрозы.



В беседе с "Интерпрессньюс" Хухашвили дал оценку политико-экономическим процессам минувшего года, которые разделил на три основных блока.



"Во внутренней политике основной темой являлись выборы, которые закончились ничьей, исходя из того, что большинство избирателей фактически игнорировали выборы. Соответственно была низкая активность, и в таких условиях в основном выигрывают ресурсы. В войне ресурсов, естественно, безусловно, победила власть.



Вторым внутриполитическим важным процессом являлся конституционный процесс. В целом в конституции, наверное, все нормально, но были провалены два фундаментальных вопроса с точки зрения развития демократического процесса. Это было изменение правила выборов президента, и отсрочка пропорциональных выборов.



Что касается социально-экономической сферы, к сожалению, мы находимся в периоде стагнации. Вместо того чтобы сократились, социальные риски ежегодно возрастают. Это происходит на фоне обесценивания лари, и как для потребительской страны, очень тяжело отражается на потребительской корзине. В конце года к этому добавился рост тарифов, что еще больше ухудшило социальное положение среднестатистического грузина. Этот риск и вызов, на мой взгляд, является главным вызовом 2018 года, поскольку без быстрого продвижения в экономике просто нет перспективы сокращения этих рисков.



Что касается внешней политики, здесь в определенной степени этот год можно считать успешным, исходя из того, что мы сделали один шаг вперед на пути евроинтеграции, в связи с либерализацией виз.



Есть еще тема безопасности, где в принципе выявились весьма тревожные тенденции. Если мы до сих пор чувствовали себя защищенными, и обоснованно считали, что не находились на террористической карте, вдруг оказались на ней, и что стоит сожаления, оказались в эпицентре. Прогнозы тоже с моей стороны являются соответствующими, в связи с террористической угрозой у нас есть очень серьезные вызовы, и правоохранительная система, спецслужбы страны должны предельно активно работать"- заявил эксперт.



Подводя итоги года, Гия Хухашвили отметил также вопрос премьер-министра, и отметил, что Георгий Квирикашвили разрушил весь свой имидж благонравного человека, и фактически у него получилось неудачное поздравление в конце года, что системно покончило с ним, как с политиком.



"Жаль, что все то, что он создал, сам и обрушил на себя. Но это его личная драма, и возможно мало что значит для страны"- добавил Гия Хухашвили.



Касательно ожиданий на 2018 год, по мнению эксперта, прорыва с точки зрения экономического роста не будет.



"К сожалению, я не жду от власти, что будет особое улучшение, но я бы желал, чтобы оно все же было. Касательно внутренней политики, есть спрос на третий политический центр. Приближаются президентские выборы, и будет неплохо для демократии, если он будет сформирован, но пока признаков этого не видно"- заявил Гия Хухашвили.

















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