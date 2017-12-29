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НАТО поздравляет союзников и страны – партнеры с Новым годом (+видео)


29.12.2017   16:55
Североатлантический альянс распространяет новогоднее поздравление.

В видеообращении, вместе с генсеком НАТО, сотрудники организации на разных языках поздравляют союзников и страны – партнеры с Новым годом.

«Один за всех и все за одного. Вместе мы усиливаем нашу обороноспособность, боремся с терроризмом, сотрудничаем в мире с нашими партнерами. НАТО – это 29 государств, которые тесно сплочены. Вместе мы –НАТО. При помощи альянса, мы с гордостью смотрим в прошлое и с верой глядим в будущее. Желаем всем счастливого и мирного нового года», — сказано в видеоролике.








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