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Посол Грузии встретился с премьер–министром Канады
29.12.2017 16:57
Посол Грузии в Канаде Константин Кавтарадзе провел встречу с главой канадского правительства Джастином Трюдо и его супругой Софи.
По информации посольства, посол и премьер во время встречи обсудили отношения Грузии и Канады. Константин Кавтарадзе отметил необходимость активизации сотрудничества между странами. По его словам, цель посольства – обеспечить «Больше Канады в Грузии и больше Грузии в Канаде».
Джастин Трюдо согласился с оценкой и со своей стороны вспомнил свой визит в Грузию вместе со своим отцом будучи еще ребенком, бывшим премьером Канады Пьером Трюдо, в 1980-х годах.
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