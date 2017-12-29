Посол Грузии встретился с премьер–министром Канады

29.12.2017 16:57 Посол Грузии в Канаде Константин Кавтарадзе провел встречу с главой канадского правительства Джастином Трюдо и его супругой Софи.



По информации посольства, посол и премьер во время встречи обсудили отношения Грузии и Канады. Константин Кавтарадзе отметил необходимость активизации сотрудничества между странами. По его словам, цель посольства – обеспечить «Больше Канады в Грузии и больше Грузии в Канаде».



Джастин Трюдо согласился с оценкой и со своей стороны вспомнил свой визит в Грузию вместе со своим отцом будучи еще ребенком, бывшим премьером Канады Пьером Трюдо, в 1980-х годах.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

