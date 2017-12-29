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Маглаперидзе: Европейское бюро не закрывается, а наоборот - усиливается


29.12.2017   17:08
«Бюро Первого канала в Брюсселе не закроется, напротив оно усилится и журналисты будут работать по принципу ротации», — об этом заявил генеральный директор Общественного Вещателя Васил Маглаперидзе на заседании попечительского совета ОВГ.

Как отметил Маглаперидзе, международное направление является приоритетом Первого канала и здесь имеется довольно «длинная скамейка» журналистов.

По его словам, журналисту европейского бюро Кетеван Кардава сделано предложение остаться.

«Должен сказать, что бюро в Брюсселе не закрывается, а наоборот усилится в Европе. Международное направление наш приоритет и на Первом канале имеется довольно «длинная скамейка» журналистов. Нам нужна разнопрофильная работа по освещению событий в Европе, чтобы быть более гибкими. Поэтому у нас будет международная программа. Поэтому было решено, что будет ротация. У госпожи Кардава есть предложение и она остается. Мы максимально должны исходить из наших возможностей и освещать события в Европе. Планируем, чтобы передачи готовились прямо оттуда», — заявил Васил Маглаперидзе.







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