Экспертиза СБУ «подтвердила» подлинность разговора между Саакашвили и Кучеренко

29.12.2017 18:54 Экспертиза СБУ смогла доказать, что голоса на записях разговоров между бывшим президентом Грузии Михеила Саакашвили и бизнесменом Сергея Курченко на самом деле принадлежат им. Об этом пишут на сайте СБУ.



Как указано в заявлении СБУ, «во время проведения фоноскопической экспертизы удалось подтвердить подлинность голосов на записях разговора между Саакашвили и Курченко. Отмечается, что слова и фразы, которые им принадлежат, были персонифицированы в протоколе по итогам проведенного негласного розыскного мероприятия».



Также на сайте СБУ сообщается, что в настоящий момент около 15 человек взяты под государственную охрану по делу Саакашвили.



Следует отметить, что ранее независимый эксперт заявил, что опубликованная запись состоит из не менее 24 фрагментов и сделать по ним анализ совершенно невозможно. По его мнению, записи могли быть сделаны в совершенно разных ситуациях и смонтированы вместе.



Утверждение СБУ, что голоса реально принадлежат Саакашвили и Курченко не противоречит версии независимого эксперта о том, что опубликованная запись смонтирована из кусочков разных разговоров, следовательно, заявление СБУ в действительности не подтверждает совершение какого-либо преступления со стороны экс-президента Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

