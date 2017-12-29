Адвокат назвал фальсификацией результат экспертизы голосов Саакашвили и Курченко

29.12.2017 18:55 Результаты аудиозаписи, подтвердившей подлинность голосов Михеила Саакашвили и Сергея Курченко, были сфальсифицированы, уверен адвокат политика Руслан Чорнолуцкий.



«Саакашвили никогда с Курченко не знакомился и не разговаривал, наша позиция здесь понятна. Мы считаем, что все пленки, все голоса сфальсифицированы, и понятное дело, что государственный институт экспертиз, который подведомствен СБУ, иную экспертизу, как подтвердить сфабрикованные голоса, и не мог сделать», — сказал защитник агентству «Интерфакс-Украина».



Адвокат также выразил недоумение, что пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала сообщение о результатах экспертизы, поскольку эти материалы относятся к досудебному следствию.



«И доступ у нее к ним даже, несмотря на должность пресс-секретаря генпрокурора, вряд ли имеется. Поэтому нужно еще разобраться, каким образом у нее в принципе имеется информация о каких-то экспертизах», — добавил Чорнолуцкий.



Ранее в пятницу Сарган сообщила, что фоноскопическая экспертиза подтвердила подлинность голосов на аудиозаписях разговоров между Саакашвили и Курченко. Эту запись ранее Генпрокуратура представила как доказательство того, что бывший одесский губернатор общался с близким к экс-президенту Януковичу бизнесменом, который к тому же находится в России, и якобы получал от него деньги на госпереворот в Украине. Сам Саакашвили не раз отрицал эти обвинения. Курченко также ранее утверждал, что даже не знаком с экс-президентом Грузии.















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