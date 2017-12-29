Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Парламент Азербайджана осудил идею создания транспортного коридора между Грузией и Арменией


29.12.2017   19:00
Во время состоявшегося сегодня пленарного заседания, депутаты Милли Меджлиса (парламента Азербайджана) выступили с осуждением недавних предложений премьер-министра Грузии.

Выступая на заседании, депутат Расим Мусабеков выразил недовольство в отношении идеи создания транспортного коридора между Грузией и Арменией.

Спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов напомнил, что в самые трудные дни Азербайджан поддерживал Грузию: «Вероятно, кто-то хочет нарушить это союзничество».

Спикер парламента подчеркнул, что Рабочей группе по межпарламентским связям Азербайджан-Грузия будет дано поручение в связи с этим, и вопрос будет расследован.

Отметим, что ранее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая в парламенте Грузии, предложил, чтобы в случаи форс-мажорных обстоятельств, поставляемые из Армении грузы доставлялись в Россию через Абхазию и Южную Осетию. Глава правительства сказал, что при форс-мажорных обстоятельствах этим маршрутом может воспользоваться не только Армения, но и Турция и другие страны. Тогда же грузинская оппозиция повергла резкой критике предложение премьер-министра.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
The Financial Times советует провести «культурный уикенд» в Грузии
Экономический рост в ноябре составил 3.7%
Ти-би-си банк построит инновационное здание бизнес-центра в Тбилиси
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазская сторона освободила еще одного грузина
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузинская валюта опять падает в цене
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
Рост экономики Грузии за 11 месяцев составил 4,8%
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна