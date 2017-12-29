Парламент Азербайджана осудил идею создания транспортного коридора между Грузией и Арменией

29.12.2017 19:00 Во время состоявшегося сегодня пленарного заседания, депутаты Милли Меджлиса (парламента Азербайджана) выступили с осуждением недавних предложений премьер-министра Грузии.



Выступая на заседании, депутат Расим Мусабеков выразил недовольство в отношении идеи создания транспортного коридора между Грузией и Арменией.



Спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов напомнил, что в самые трудные дни Азербайджан поддерживал Грузию: «Вероятно, кто-то хочет нарушить это союзничество».



Спикер парламента подчеркнул, что Рабочей группе по межпарламентским связям Азербайджан-Грузия будет дано поручение в связи с этим, и вопрос будет расследован.



Отметим, что ранее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая в парламенте Грузии, предложил, чтобы в случаи форс-мажорных обстоятельств, поставляемые из Армении грузы доставлялись в Россию через Абхазию и Южную Осетию. Глава правительства сказал, что при форс-мажорных обстоятельствах этим маршрутом может воспользоваться не только Армения, но и Турция и другие страны. Тогда же грузинская оппозиция повергла резкой критике предложение премьер-министра.















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