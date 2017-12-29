Действующая наркополитика губит множество людей в Грузии - президент

29.12.2017 19:18 Когда существующая политика не приносит улучшение положения, когда ограничения и ужесточения не приносят результат, в таком случае лучше снять ограничения, освободить людей, чтобы они самостоятельно решали свою судьбу, считает президент Грузии Георгий Маргвелашвили.



Сегодня президент встретился с представителями неправительственных организаций, работающих по наркополитике. Главной темой обсуждения стал проект реформы наркополитики, работа над которой ведется в парламенте.



«Мы видим группу, которая профессионально работает над гуманизацией наркополитики. Эта группа сотрудничает с нашими депутатами, которые должны быть ориентированы на создание адекватного и лояльного законодательства. Рад, что эта тема обсуждается в нашем обществе. Приветствую, что мы выходим из того стереотипа, который приводил к стигматизации наших граждан. И в этой связи хочу вобщем сказать, что когда видишь, что твоя политика не приносит улучшения, когда ограничения и ужесточения не приносят результат, в таком случае лучше снять ограничения, освободить людей, чтобы они самостоятельно решали свою судьбу», — отметил президент Грузии.



По мнению Маргвелашвили, репрессивная и жесткая наркополитика, берущая истоки в советском прошлом, не принесла результатов и не улучшила ситуацию с наркотиками. «Существующая наркополитика губит и приносит несчастье множеству людей, и в то же время, ставит правоохранителей перед очень проблемным выбором», — заявил Маргвелашвили.















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