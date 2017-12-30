Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

НПО примут участие в реформировании МВД Грузии


30.12.2017   13:01
Глава МВД Грузии Георгий Гахария провел встречу с грузинскими правозащитниками и гражданскими активистами, говорится в сообщении на сайте ведомства. На встрече было заявлено о том, что уже в ближайшее время НПО будут подключены к процессу реформирования министерства внутренних дел.

«Нам дали слово о том, что все люди из неправительственного сектора, которые владеют интеллектуальным ресурсом, и вам известно, что эти организации в течение лет разрабатывают концепции, разные законопроекты, думают над разными реформами, будут подключены к рабочему формату с января», — сказал Звида Девдариани, исполнительный директор НПО «Агентство гражданского развития».

Одной из главных тем встречи Гахария с правозащитниками стало дело о задержании в Тбилиси известного поэта и переводчика Звиада Ратиани.

В ночь на 24 декабря Ратиани для проверки остановили несколько сотрудников МВД Грузии в рамках полицейского контроля, проводившегося в масштабах всей страны. По данным МВД, Ратиани был пьян и использовал нецензурную лексику в адрес полицейских. Между тем, сам поэт заявляет, что полицейские были в гражданской одежде, вели себя агрессивно и избили его из-за того, что им не понравился яркий цвет его куртки. Накануне суд оштрафовал поэта на 2 тысячи лари (более 772 долларов) за мелкое хулиганство и неповиновение полиции.

Вместе с тем, прокуратура Тбилиси возбудила уголовное дело и изучает обстоятельства задержания Ратиани на предмет возможного превышения служебных полномочий со стороны полицейских.

«Речь шла конкретно о нескольких нашумевших делах, в том числе и о деле Звиада Ратиани, однако дело Звиада Ратиани не было единственным, о котором мы сегодня поговорили. В контексте дела Ратиани, мы обсудили вызовы, стоящие перед министерством, в целом. В глубь этой темы мы не вдавались. Вам известно, что мы уже сделали заявление. Звиад Ратиани сегодня был признан судом правонарушителем. Расследование также ведет прокуратура, и пока оно не завершится, это будет последним комментарием министерства внутренних дел», — сказала замглавы МВД Грузии Натия Мезвришвили после завершения встречи.

Встречи правозащитников с руководством МВД Грузии станут регулярными. Следующее заседание пройдет уже в рабочем формате в январе 2018 года.

Гахария стал главой МВД Грузии 13 ноября этого года, когда премьер-министр страны Георгий Квирикашвили анонсировал кадровые и структурные изменения в правительстве. До этого Гахария занимал должность министра экономики и устойчивого развития.

После своего назначения Гахария не раз заявлял, что ведомство нуждается в основательных реформах. По мнению главы МВД, следует пересмотреть работу департаментов центральной криминальной полиции и патрульной полиции.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
The Financial Times советует провести «культурный уикенд» в Грузии
Экономический рост в ноябре составил 3.7%
Ти-би-си банк построит инновационное здание бизнес-центра в Тбилиси
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазская сторона освободила еще одного грузина
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Заруи Постанджян обвиняет мэра Еревана в хищении миллионов долларов
В Армении запретят праворульные машины и старые такси
«Мемориал»: В Чечне свобождены семеро похищенных жителей Грозного
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна