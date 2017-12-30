НПО примут участие в реформировании МВД Грузии

30.12.2017 13:01 Глава МВД Грузии Георгий Гахария провел встречу с грузинскими правозащитниками и гражданскими активистами, говорится в сообщении на сайте ведомства. На встрече было заявлено о том, что уже в ближайшее время НПО будут подключены к процессу реформирования министерства внутренних дел.



«Нам дали слово о том, что все люди из неправительственного сектора, которые владеют интеллектуальным ресурсом, и вам известно, что эти организации в течение лет разрабатывают концепции, разные законопроекты, думают над разными реформами, будут подключены к рабочему формату с января», — сказал Звида Девдариани, исполнительный директор НПО «Агентство гражданского развития».



Одной из главных тем встречи Гахария с правозащитниками стало дело о задержании в Тбилиси известного поэта и переводчика Звиада Ратиани.



В ночь на 24 декабря Ратиани для проверки остановили несколько сотрудников МВД Грузии в рамках полицейского контроля, проводившегося в масштабах всей страны. По данным МВД, Ратиани был пьян и использовал нецензурную лексику в адрес полицейских. Между тем, сам поэт заявляет, что полицейские были в гражданской одежде, вели себя агрессивно и избили его из-за того, что им не понравился яркий цвет его куртки. Накануне суд оштрафовал поэта на 2 тысячи лари (более 772 долларов) за мелкое хулиганство и неповиновение полиции.



Вместе с тем, прокуратура Тбилиси возбудила уголовное дело и изучает обстоятельства задержания Ратиани на предмет возможного превышения служебных полномочий со стороны полицейских.



«Речь шла конкретно о нескольких нашумевших делах, в том числе и о деле Звиада Ратиани, однако дело Звиада Ратиани не было единственным, о котором мы сегодня поговорили. В контексте дела Ратиани, мы обсудили вызовы, стоящие перед министерством, в целом. В глубь этой темы мы не вдавались. Вам известно, что мы уже сделали заявление. Звиад Ратиани сегодня был признан судом правонарушителем. Расследование также ведет прокуратура, и пока оно не завершится, это будет последним комментарием министерства внутренних дел», — сказала замглавы МВД Грузии Натия Мезвришвили после завершения встречи.



Встречи правозащитников с руководством МВД Грузии станут регулярными. Следующее заседание пройдет уже в рабочем формате в январе 2018 года.



Гахария стал главой МВД Грузии 13 ноября этого года, когда премьер-министр страны Георгий Квирикашвили анонсировал кадровые и структурные изменения в правительстве. До этого Гахария занимал должность министра экономики и устойчивого развития.



После своего назначения Гахария не раз заявлял, что ведомство нуждается в основательных реформах. По мнению главы МВД, следует пересмотреть работу департаментов центральной криминальной полиции и патрульной полиции.















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