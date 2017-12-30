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Каладзе: Готов решать проблемы в 24-часовом режиме


30.12.2017   14:58
«В предвыборный период я дал слово, что человек, который привык трудится и я готов служить нашему городу и его жителям», — об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в эфире передачи Первого канала «Интервью недели».

«Работы очень много и я готов решать проблемы в круглосуточном режиме. Сегодня нам предстоит сделать конкретные, важные шаги, которые, возможно, будут болезненными, но это важно для города», — сказал Каладзе.

На вопрос ведущего передачи, означает ли то, что новое руководство не доверяет деятельности предыдущего проводя проверку, Каха Каладзе заявил, что проверка службой государственного аудита служб мэрии -нормальный процесс.

«Мэрия очень большая структура, со своими компаниями–подрядчиками, где работают 22 500 человек, поэтому даже у мэра не будет полной информации о всех службах или о ком – то конкретном. Между прочим, перед тем как официально вступить в должность, служба аудита уже проверяла некоторые службы мэрии. Мы же когда пришли, потребовали проверить другие службы. Вообще хорошо, когда проходит мониторинг и это так и должно быть», — заявил Каладзе.






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