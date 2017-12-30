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Маргвелашвили поздравил Ильхама Алиева с днем рождения


30.12.2017   15:11
Георгий Маргвелашвили поздравил Ильхама Алиева с днем рождения. 24 декабря президенту Азербайджана исполнилось 56 лет, однако поздравления от грузинского коллеги опубликовали на официальной веб-странице Алиева сегодня.

«Искренне поздравляю вас с днем рождения. В этот знаменательный день хотел бы подчеркнуть, что под вашим руководством Азербайджан достиг успешного развития в политической, экономической и культурной сферах. Убежден, что расширение нашего сотрудничества как стратегических партнеров приведет к еще большим достижениям благодаря совместным усилиям во имя взаимных интересов двух народов. Пользуясь возможностью, выражаю вам признательность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», — говорится в поздравлении президента Грузии.

Георгий Маргвелашвили пожелал Ильхаму Алиеву счастья, здоровья и успехов в деятельности, дружественному азербайджанскому народу – мира и прогресса.







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