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В Телави состоялась встреча между представителями СГБ и членами совета старейшин Панкиси


30.12.2017   17:12
По информации аналитика издания «Квирис палитра» (Палитра недели) Нино Бурчуладзе, в Телави состоялась встреча представителей СГБ и членов совета старейшин Панкиси.

Как сообщила аналитик kvirispalitra.ge, встреча прошла вчера, и на ней говорилось о спецоперации, проведенной 26 декабря в Панкисском ущелье.

«Как мне стало известно вчера вечером из Панкиси, в Телави состоялась встреча между представителями Службы госбезопасности и членами совета старейшин Панкиси. Беседа коснулась деталей спецоперации в Панкиси, проведенной 26 декабря, членам совета старейших представили информацию о связях задержанных лиц с членами группы Чатаева. Также заверили, что следствие будет проведено объективно», - сообщает Бурчуладзе.

Напомним, что 26 декабря Служба госбезопасности в результате спецоперации, проведенной в Панкиси и Тбилиси, задержала по обвинению в финансировании терроризма, обеспечение террористической деятельности иной материальной поддержкой и ресурсами 4 лица. Пятый обвиняемый, Темирлан Мачаликашвили ТВ ходе спецоперации был ранен в голову. На данный момент он находится в больнице в тяжелом состоянии.






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