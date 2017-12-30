Старейшинам Панкисского ущелья предоставили информацию о проведенной спецоперации

30.12.2017 21:01 У нас была встреча со старейшинами ущелья, мы предоставили информацию о проведенной 26 декабря спецоперации, - сообщил губернатор Кахетии Ираклий Кадагишвили.



Представители Службы государственной безопасности Грузии и губернатор Кахетии Ираклий Кадагишвили встретились с членами совета старейшин Панкиси.



Встреча прошла в Телави, в администрации губернатора.



«Со старейшинами ущелья у нас была информационная встреча. Мы представили верную информацию о спецоперации, проведенной 26 декабря, так как существует много версий и необходимо было предоставить правильную информацию, чтобы из-за неверной информации не произошло противостояния. Думаю, что встреча дала результаты. Кроме того, обсуждались и другие проблемы, существующие в ущелье», - сказал Ираклий Кадагишвили.



Напомним, что 26 декабря Служба госбезопасности в результате спецоперации, проведенной в Панкиси и Тбилиси, задержала по обвинению в финансировании терроризма, обеспечение террористической деятельности иной материальной поддержкой и ресурсами 4 лица. Пятый обвиняемый, Темирлан Мачаликашвили в ходе спецоперации был ранен в голову. На данный момент он находится в больнице в тяжелом состоянии.















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