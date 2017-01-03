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Сценаристы «Шерлока» устроили переворот в Грузии


03.01.2017   12:27
1 января на телеканале BBC One состоялась премьера четвертого сезона телесериала «Шерлок».

Как и прежде, фанатов ждали сюжетные линии Конан Дойля, искусно переработанные сценаристами, динамичные съемки, увлекательные диалоги и, конечно, неподражаемый Бенедикт Камбербэтч в главной роли.

Зрители, которые уже посмотрели новую серию, осторожно предупреждают, что это самый напряженный и страшный сезон. А грузинские поклонники «Шерлока» признаются: премьера четвертого сезона стала особенным событием.

Сценарий первой серии нового сезона написан на основе рассказа «Шесть Наполеонов». Этот маленький шедевр Конан Дойля в свое время вдохновил Ильфа и Петрова на создание «Двенадцати стульев».

Серия называется «Шесть Тэтчер» — сюжет в ней разворачивается вокруг гипсовых бюстов Маргарет Тэтчер. Череда преступлений, за которые берется Хомс, связана с разбитыми статуэтками «железной леди».

Забегая вперед, скажем, что важные события в серии происходят в Тбилиси. По сценарию, шесть лет назад в грузинской столице произошел государственный переворот, а на британского посла готовилось покушение.

Аббревиатура A.G.R.A. фигурировала в третьем сезоне «Шерлока». Самые увлеченные фанаты знают, к какому из героев отсылают эти буквы

Зрителям, которые еще не видели новой серии, предстоит узнать множество секретов из жизни супруги Ватсона — Мэри. До того, как Мэри вышла замуж за помощника лондонского сыщика, она была спецагентом Ее Величества.

Второй и третий эпизоды четвертого сезона BBC One покажет 8 и 15 января. Они будут называться «Шерлок при смерти» и «Последняя проблема».

Первый сезон «Шерлока» вышел на экраны летом 2010 года и быстро завоевал симпатии публики. Второй сезон стартовал в январе 2012-го, а третий — в начале 2014 года.

Для того чтобы трехлетний перерыв между сезонами не вызвал бунта среди поклонников, в январе 2016 года сценаристы выпустили на экраны «Безобразную невесту» — рождественский спецвыпуск, содержащий массу намеков на то, чего следует ожидать от четвертого сезона.

"Новости-Грузия"





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