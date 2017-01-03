Более 500 водителей получили новогодние подарки от полиции

03.01.2017 14:30

В Грузии сотрудники патрульной полиции поздравили более 500 водителей по всей стране с Новым годом, сообщили в МВД страны.



Патрульные инспекторы просили водителей остановиться и вместо проверки документов от имени министерства вручали поздравительные открытки, сладости и символические сувениры. Водители в ответ также поздравили патрульных.



В ведомстве сообщили, что новогодняя акция была организована в рамках кампании по безопасности дорожного движения.



