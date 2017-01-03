Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Более 500 водителей получили новогодние подарки от полиции


03.01.2017   14:30
В Грузии сотрудники патрульной полиции поздравили более 500 водителей по всей стране с Новым годом, сообщили в МВД страны.

Патрульные инспекторы просили водителей остановиться и вместо проверки документов от имени министерства вручали поздравительные открытки, сладости и символические сувениры. Водители в ответ также поздравили патрульных.

В ведомстве сообщили, что новогодняя акция была организована в рамках кампании по безопасности дорожного движения.





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Краткосрочные колебания курса способствуют долгосрочной стабильности курса - глава НБГ
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили: Сегодня на оккупированных территориях идет процесс русификации
Визовую либерализацию нужно обязательно предложить абхазам и осетинам - Цихелашвили
Прокуратура обжалует приговор суда обвиняемому в убийстве Гиги Отхозория
Абхазский режим закрывает еще два перехода через линию оккупации
В грузинский храм в Абхазии будут пускать за деньги
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Изория: Лучшими советниками министра обороны являются глава Генштаба и его заместители
В больнице убиты подозреваемые в нападении на полицейских в Грозном
В Чечне чиновники отговаривают родственников погибших силовиков от кровной мести
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна