Патриарх остается под наблюдением врачей

03.01.2017 15:27 Католикос-Патриарх всея Грузии остается под наблюдением врачей. Как сообщает заместитель главы департамента патриархи по здравоохранению, врач патриарха Цисана Шартава, периодически Святейший проходит лабораторно-инструментальные исследования и остается под наблюдением специалистов. Вирусный фон устранен, воспалительный процесс в желчном пузыре отступает. С каждым днем патриарх чувствует себя лучше.



«Вирусный фон снят. Температуры больше нет. Он чувствует себя удовлетворительно. Остается под наблюдением специалистов. Проводятся обследования, и в соответствии с ними меняется ход лечения. Проводятся лабораторные и инструментальные исследования, чтобы видеть динамику того, что происходит. В случае необходимости, лечение будет продолжено, приостановлено или будет изменено. Рассматриваются все три варианта, в соответствии с тем, какие данные у нас будут. Воспалительный процесс в желчном пузыре понемногу отступает, это обнадеживает», - сообщила Шартава.



По ее словам, сегодня врачи проведут совещание касательно того, чтобы патриарх не переутомился в связи с завтрашними юбилейными мероприятиями.



Завтра Католикосу-Патриарху всея Грузии, Святейшему и Блаженнейшему Илие II исполнится 84 года.

















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