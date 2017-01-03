Мужчина в костюме Санта-Клауса ограбил магазин в Батуми

03.01.2017 16:20 В Батуми в новогоднюю ночь мужчина в костюме Санта-Клауса ограбил пункт обмена валюты в супермаркете. В двери турецкого супермаркета «Ялчин» на улице Пиросмани мужчина постучался в 00:00, когда все фейерверками отмечали наступление Нового года.



Как сообщили «IPN» жители домов, расположенных рядом с магазином, мужчина в костюме Санта-Клауса сказал работникам супермаркета, что пришел поздравить их с Новым годом, а когда те открыли двери, стал угрожать оружием и требовать деньги.



«Как только начались фейерверки, в двери постучал молодой мужчина в костюме Санта-Клауса. Ему открыли двери, он вошел в магазин, сначала поздравил работников с Новым годом, а потом достал оружие и пригрозил стрельбой, если ему не отдадут деньги. Работники супермаркета запаниковали и отдали ему сумму в размере около 40 тысяч лари», - заявляют местные жители.



По информации МВД, в связи со случившимся возбуждено дело по статье 179 УК Грузии, что подразумевает грабеж. По информации МВД, подозреваемый в преступлении еще не задержан.

















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