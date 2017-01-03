Мероприятия, посвященные дню рождения патриарха, временно отложены

03.01.2017 18:09

Мероприятия, посвященные дню рождения патриарха, временно отложены. Как сообщил заместитель председателя отдела по внешним связям Патриархии Грузии, протоиерей Кахабер Гоготишвили, это решение принято, чтобы патриарх не переутомился.



«Отменены все мероприятия, завтрашний концерт в опере, не будет и приема. Спасибо Господу, Святейший чувствует себя гораздо лучше, но все же, на всякий случай мы перестрахуемся и дадим ему отдохнуть. Проведение юбилейного концерта Святейшего и приема, предположительно, будет запланировано на весну», - сообщил протоиерей Кахабер.



По его словам, что касается Рождественской службы, то ее проведет сам Святейший.



Завтра день рождения Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II. Ему исполнится 84 года.



