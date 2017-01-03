Кутаисский футбольный клуб «Торпедо» продан с молотка

03.01.2017 19:23

Кутаисский «Торпедо» будет продан на аукционе, - информацию об этом распространяет спортивная веб-страница Sportall.ge. Стартовая цена на аукционе - 700 000 лари.



Как заявляют в мэрии Кутаиси, стартовую цену «Торпедо» на аукционе определило Национальное бюро экспертизы имени Левана Самхараули.



«Недавно мэрия оформила соглашение с Национальным бюро экспертизы имени Левана Самхараули для оценки «Торпедо». Экспертиза оценила «Торпедо» в 700 000 лари, именно это будет стартовой ценой на аукционе», - сообщают в кутаисской мэрии.



По распространившейся информации, приобрести «Торпедо» желает бизнесмен Заал Чачава, планирующий построить в Кутаиси бесплатную академию и готов тратить на клуб 500 000 лари в год.



