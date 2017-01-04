Экс-мэр Тбилиси отвергает обвинение в растрате государственных средств

04.01.2017 20:26 Апелляционный суд рассматривает дело бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава, обвиняемого растрате бюджетных средств.



Бывший градоначальник проходит по нескольким уголовным делам, в том числе и по эпизоду с «Тбилсервис групп». В сентябре 2015 года его приговорили к четырем годам и шести месяцам заключения за растрату бюджетных средств в 2009-2010 годах. Речь идет о создании фиктивных рабочих мест в действующей при мэрии Тбилиси компании "Тбилсервис групп" для активистов правящей партии "Единое национальное движение".



На сегодняшнем заседании Апелляционного суда Гиги Угулава попросил слова и обратился к присутствующим.



По его словам, он не планировал трудоустраивать людей по партийной принадлежности.



Как заявил бывший градоначальник, разделение административного органа и партийной организации было необходимо, хотя он не сделал этого в свое время и допустил ошибку.



«Когда началось расследование этого дела, я сразу сказал, что трудоустроил этих людей я. Как я могу указать на кого-то, будь то мой заместитель или кто-нибудь другой. Эти 700 человек трудоустроены мной. Я никогда не избегал ответственности.



Никакого намерения, чтобы эти люди были партийными, не было, но все вышло по другому. Когда государство дает человеку зарплату, и затем этот человек начинает агитировать в пользу той или иной партии, то это очень плохо. И я не смог искоренить эту негативную практику.



Но это нельзя назвать растратой. Я не избегаю ответственности, но статью о растрате я никогда не приму», - сказал Угулава.



Напомним, что бывший мэр обвиняется в должностных преступлениях и растрате бюджетных средств в особо крупных размерах.















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