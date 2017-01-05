Два шахтера пострадали при взрыве в Западной Грузии

05.01.2017 11:20 В результате взрыва, происшедшего в шахте в селе Перевиса АО "Чиатурмарганец" в Западной Грузии, одного из крупнейших производителей марганца в постсоветском пространстве, пострадали двое рабочих, сообщают грузинские СМИ вечером в среду.



По информации СМИ, оба пострадавших горняка переведены в больницу. Их жизни опасность не угрожает.



Администрация компании пока не комментировала случившееся.



АО "Чиатурмарганец" входит в холдинг Georgian Manganese, управляемым в настоящее время американской компанией Georgian American Alloys Inc.















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