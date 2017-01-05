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Два шахтера пострадали при взрыве в Западной Грузии


05.01.2017   11:20
В результате взрыва, происшедшего в шахте в селе Перевиса АО "Чиатурмарганец" в Западной Грузии, одного из крупнейших производителей марганца в постсоветском пространстве, пострадали двое рабочих, сообщают грузинские СМИ вечером в среду.

По информации СМИ, оба пострадавших горняка переведены в больницу. Их жизни опасность не угрожает.

Администрация компании пока не комментировала случившееся.

АО "Чиатурмарганец" входит в холдинг Georgian Manganese, управляемым в настоящее время американской компанией Georgian American Alloys Inc.






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