Общее состояние здоровья главы ГПЦ удовлетворительное

05.01.2017 12:53 Общее состояние Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II удовлетворительное. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента здравоохранения Патриархии Грузии Цисана Шартава.



Она подтвердила, что состояние здоровья Илии II стабильное, но он находится под наблюдением медиков.



Патриарх чувствует себя хорошо, улучшаются и данные его лабораторных анализов. Состояние его здоровья на сегодняшний день удовлетворительное, наблюдается позитивная динамика..», -сказала Шартава.



По ее словам, Патриарх сможет присутствовать на торжественном богослужении в честь Рождества Христова 7 января.



Напомним, что Илия Второй из-за ухудшения состояния здоровья не смог присутствовать на торжественной литургии в честь 39-летия со дня его интронизации, которая прошла в Кафедральном Соборе Пресвятой — Троицы (Самеба), 25 декабря.















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