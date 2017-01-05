Обвиняемый в убийстве экс-депутата парламента Грузии приговорен к 11 годам тюрьмы

05.01.2017 13:24 Телавский районный суд приговорил Автандила Заалишвили, обвиняемого в умышленном убийстве бывшего члена парламента Грузии Нодара Модебадзе к 11 годам лишения свободы.



По данным следствия, убийство произошло 8 августа 2016 года, около 16:00.



Экс-депутата убили в селе Акура Телавского района (Кахетия).



Следствие установило, что обвиняемый, ранее судимый Автандил Заалишвили, 1996 года рождения, во время спора нанес смертельные ранения Модебадзе из охотничьего ружья и скрылся. Раненный скончался на месте.



Заалишвили было предъявлено обвинение по статье "умышленное убийство" УК Грузии.



Нодар Модебадзе был членом парламента в 1999-2004 году от блока "Возрождение Грузии" бывшего главы Аджарии Аслана Абашидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

