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Обвиняемый в убийстве экс-депутата парламента Грузии приговорен к 11 годам тюрьмы
05.01.2017 13:24
Телавский районный суд приговорил Автандила Заалишвили, обвиняемого в умышленном убийстве бывшего члена парламента Грузии Нодара Модебадзе к 11 годам лишения свободы.
По данным следствия, убийство произошло 8 августа 2016 года, около 16:00.
Экс-депутата убили в селе Акура Телавского района (Кахетия).
Следствие установило, что обвиняемый, ранее судимый Автандил Заалишвили, 1996 года рождения, во время спора нанес смертельные ранения Модебадзе из охотничьего ружья и скрылся. Раненный скончался на месте.
Заалишвили было предъявлено обвинение по статье "умышленное убийство" УК Грузии.
Нодар Модебадзе был членом парламента в 1999-2004 году от блока "Возрождение Грузии" бывшего главы Аджарии Аслана Абашидзе.
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