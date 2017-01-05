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Обвиняемый в убийстве экс-депутата парламента Грузии приговорен к 11 годам тюрьмы


05.01.2017   13:24
Телавский районный суд приговорил Автандила Заалишвили, обвиняемого в умышленном убийстве бывшего члена парламента Грузии Нодара Модебадзе к 11 годам лишения свободы.

По данным следствия, убийство произошло 8 августа 2016 года, около 16:00.

Экс-депутата убили в селе Акура Телавского района (Кахетия).

Следствие установило, что обвиняемый, ранее судимый Автандил Заалишвили, 1996 года рождения, во время спора нанес смертельные ранения Модебадзе из охотничьего ружья и скрылся. Раненный скончался на месте.

Заалишвили было предъявлено обвинение по статье "умышленное убийство" УК Грузии.

Нодар Модебадзе был членом парламента в 1999-2004 году от блока "Возрождение Грузии" бывшего главы Аджарии Аслана Абашидзе.






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