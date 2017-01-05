Зауташвили: Состав сотрудников Общественного вещателя должен быть пересмотрен

05.01.2017 17:00 Состав сотрудников Общественного вещателя должен быть пересмотрен, - заявила кандидат в генеральные директоры Общественного вещателя Грузии (ОВГ) Нино Зауташвили на встрече с Попечительским советом ОВГ, отвечая на вопрос о том, как она собирается «отбирать» людей, что, предположительно, ей предстоит в случае избрания.



По словам Зауташвили, этот вопрос для нее будет самой большой дилеммой, если ей «выпадет» взять на себя ответственность генерального директора.



«Хочу сказать, что это должно быть сделано, только нужно учесть одну вещь – как? Должен быть пересмотрен весь staff, люди, которые сегодня работают в ОВГ. Если человек совсем не ходит на работу, его КПД равен нулю, ты даешь шанс такому человеку проявить свои творческие способности, а если эти способности не проявляются и если этот человек ходит лишь для того, чтобы брать зарплату, это оскорбительно для тех людей, которые делают очень хорошие дела на этом канале и создает продукцию. В особенности для тех людей, которые работают на копейки, к примеру, на радио», - заявила Нино Зауташвили.















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