Зауташвили: Нельзя с периметра третьего этажа управлять Общественным ТВ

05.01.2017 17:37 Попечительский совет Общественного вещателя Грузии проводит собеседование с кандидатами на вакантную должность генерального директора телеканала.



Одна из претендентов на этот пост, ведущая Нино Зауташвили заявила о необходимости сохранить внимание и высокий уровень доверия населения к Общественному ТВ.



«Доверие не создают законы и регуляции, его создают конкретные люди. Я уже завоевала это доверие и готова внести его на «баланс» Общественного вещателя.



Нельзя с периметра третьего этажа управлять Общественным ТВ. Ты должен знать какая зарплата у тети Нателлы, которая убирает огромную студию. Ни один менеджер не проинформирован об этом. Кроме того, как известно, на днях исполнилось 60 лет со дня создания Первого канала Общественного вещателя. Как вы думаете, должны были мы или нет обсуждать этот вопрос в течение всего года? 25 числа вдруг кто-то вспомнил о том, что нам исполняется 60 лет и было также быстро решено отреагировать на это событие..



Хочу сейчас, в прямом эфире обратиться к моим коллегам и друзьям. То, что 30 декабря прошло в эфир Общественного вещателя можно назвать постыдным явлением, и я хочу извиниться перед нашими друзьями за это..», - сказала Зауташвили.















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