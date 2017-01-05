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Вдова Патаркацишвили попала в список богатейших женщин Британии
05.01.2017 18:51
Супруга покойного олигарха Бадри Патаркацишвили, Инна Гудавадзе попала в список самых богатых женщин Британии. Рейтинг, в который входят 31 женщины, опубликовала Sunday Times. Издание оценивает состояние Инны Гудавадзе в 650 миллионов фунтов стерлингов.
Издание пишет, что Гудавадзе накопила деньги с помощью мужа грузина, который скончался в 2008 году. Его наследство включает телеканал, казино, и золотые прииски.
Наряду с Инной Гудавадзе в список богатейших дам Великобритании попали писатель Джоан Роулинг, Селма Хайек, Тина Грин, и др.
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