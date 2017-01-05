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25 января Национальная сборная Грузии по футболу встретится со сборной Иордании
05.01.2017 19:59
Национальная сборная Грузии по футболу 25 января проведет товарищеский матч с Национальной сборной Иордании.
В результате переговоров футбольных федерации Грузии и Иордании, матч между командами сборной Грузии и Иордании состоится в Дубай. Товарищеская встреча состоится в рамках подготовительного квалификационного этапа 2018 года.
23 января, до матча с иорданской командой, Грузия также в Дубай сыграет со сборной Узбекистана. В обеих встречах по решению тренерского штаба, Национальная сборная в основном будет укомплектована игроками футбольного чемпионата Грузии и легионерами, имеющими меньше опыта игры в сборной.
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