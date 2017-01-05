В Грузии выявлены победители конкурса «Супер бабушка и дедушка 2017»

05.01.2017 20:54 Компания «Теласи» поздравила подопечных дома милосердия «Катарсис» со светлым праздником Рождества и Новым Годом.



Для участников традиционного конкурса «Супер бабушка и дедушка» компания учредила денежные призы. Победители конкурса получили призы в размере 500 лари, а все остальные участники – по 100 лари. Так же, всем конкурсантам вручены новогодние подарки от «Теласи» – конфеты и сладости.

В нынешнем году в конкурсе принимали участие 26 пожилых людей в возрасте свыше 70 лет – подопечные «Катарсис» и домов милосердия, расположенных в различных регионах Грузии.



Победителями и обладателями почетного звания «Супер бабушка 2017» и «Супер дедушка 2016» стали: 89-летняя Вардо Тодрия и 88-летний Иосеб Хуцураули.



Кроме того, в рамках традиционной благотворительной акции компания «Теласи» покроет стоимость электроэнергии, потребленной домом престарелых «Катарсис» в зимний период 2016-2017 г. на сумму 15 000 лари.



Соответствующий сертификат дому милосердия передал руководитель службы по связям с общественностью АО «Теласи» Валерий Панцулая. Благодаря помощи «Теласи» более 300 подопечных «Катарсис» будут обеспечены светом и теплом в наиболее холодные месяцы.



«Катарсис» находится под опекой «Теласи» с 2005 года. Помимо покрытия стоимости электроэнергии, потребляемой домом милосердия, компания периодически обеспечивает пожилых людей продуктами питания и снабжает необходимым инвентарем.



АО «Теласи» является одной из крупнейших сетевых компаний Грузии, которое осуществляет распределение и сбыт электроэнергии в Тбилиси. Компания является поставщиком электроэнергии более чем для 500 тыс. потребителей. В августе 2003 года «Теласи» вошло в состав Группы «Интер РАО». В собственности Группы «Интер РАО» находится 75% акций, а около 25% акций находится в собственности государства.



Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия «Интер РАО» направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка, лидера в российской электроэнергетике в сфере эффективности. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «Интер РАО», составляет 33 ГВт.















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