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Нана Александрия решила покинуть правление Федерации шахмат Грузии


05.01.2017   22:06
Известная грузинская шахматистка Нана Александрия обратилась к правлению Федерации шахмат Грузии с просьбой об отставке. Правление приняло заявление, но решение еще не принято. Об этом сообщает представитель пресс-службы ФШГ Софо Николадзе.

Нана Александрия - трехкратная чемпионка Грузии (1964, 1965, 1968) и СССР (1964, 1965, 1968), двукратная победительница шахматной олимпиады (1969, 1974), призер чемпионата мира (1969-1972), претендент на титул чемпиона мира в 1972-1975 годах, бывший капитан женской сборной Грузии по шахматам, которая победила шахматную олимпиаду в Маниле (1992) и Москве (1994). Является победительницей и призером множества международных турниров.






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