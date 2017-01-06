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В связи с праздником Рождества патриарх проведет Всенощную службу в храме Пресвятой Троицы
06.01.2017 11:15
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в связи с праздником Рождества проведет Всенощную службу в кафедральном соборе Пресвятой Троицы.
Как сообщают в патриархии, Рождественское Всенощное бдение в соборе Пресвятой Троицы начнется сегодня в 23:00, и его отслужит патриарх.
Накануне распространялась информация, что патриарх начнет праздничную литургию 7 января в 10:00.
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