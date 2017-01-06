В связи с праздником Рождества патриарх проведет Всенощную службу в храме Пресвятой Троицы

06.01.2017 11:15 Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в связи с праздником Рождества проведет Всенощную службу в кафедральном соборе Пресвятой Троицы.



Как сообщают в патриархии, Рождественское Всенощное бдение в соборе Пресвятой Троицы начнется сегодня в 23:00, и его отслужит патриарх.



Накануне распространялась информация, что патриарх начнет праздничную литургию 7 января в 10:00.















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