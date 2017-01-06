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Заза Пачулия занимает второе место в предварительном голосовании Матча всех звезд НБА


06.01.2017   11:22
Опубликованы предварительные итоги голосования болельщиков на Матч всех звезд НБА, согласно которым, Заза Пачулия в своей категории занимает второе место.

Среди форвардов Западной конференции Заза Пачулия набрал 439 675 голосов. Грузинского баскетболиста опережает только его одноклубник по «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант с 541 тысячей голосов. На третьем месте расположился Кауай Леонард из «Сан-Антонио Спёрс» с 341 тысячей голосов.

Среди защитников на Западе лидирует Стеф Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), на втором месте Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).

В Восточной конференции лидируют: форварды Леброн Джеймс («Кливленд Кавальерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Кевин Лав («Кливленд Кавальерс»).

Защитники: Кайри Ирвинг («Кливленд Кавальерс»), Дуэйн Уэйд («Чикаго Буллз»).

Для Матча всех звезд в каждой конференции выбирают по 2 защитника и 3 форварда, но в отличие от прошлых лет, голосование болельщиков обеспечивает лишь 50% очков, а остальные 50% зависят от голосования баскетболистов ассоциации и журналистов (25-25%).

Голосование продлится до 16 января. В прошлом году Зазе Пачулия для попадания на Матч всех звезд не хватило всего 14 тысяч голосов.






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