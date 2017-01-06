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Апелляционный суд сегодня объявит приговор в отношении экс-мэра Тбилиси
06.01.2017 12:08
Тбилисский апелляционный суд сегодня объявит приговор в отношении Гиги Угулава и Давида Кезерашвили. Дело касается трудоустройства активистов бывшей правящей партии в «Тбилсервис группе» и растраты таким путем государственных средств и продажи территории парка на Рике.
По эпизоду о «Тбилсервис группе» Тбилисский городской суд вынес Угулава обвинительный приговор и осудил его на 4 года и 6 месяцев лишения свободы.
Что касается эпизода о парке на Рике, по решению суда первой инстанции бывший мэр Тбилиси Гиги угулава и бывший министр обороны Давид Кезерашвили оправданы. Они обвинялись в легализации незаконных доходов.
Оправдательный приговор в отношении Угулава и Кезерашвили обжаловала прокуратура, а обвинение Гиги угулава обжаловали защитники его интересов.
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