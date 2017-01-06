|
Только 10 из 946 детей, жертв насилия, получили психосоциальную помощь в 2014-2016 годах
06.01.2017 12:45
Неправительственная организация "Партнерство за права человека" публикует количественный показатель о детях, жертвах насилия в семье, и психосоциальной помощи, оказанной им на базе приюта.
В организации заявляют, что информация приводится со ссылкой на государственный отчет, представленный в ООН.
По данным организации, с 2014 года по 2016 год включительно жертвами насилия в семье оказались 946 детей, из которых только 10 детям была оказана психосоциальная помощь.
По данным 2016 года, жертвами насилия в семье стали 218 детей, однако по информации организации, это неполные данные. Из 218 детей психосоциальную помощь оказали 6 детям.
В 2015 году жертвами насилия стали 448 детей, но только один из них получил психосоциальную помощь.
В 2014 году психосоциальную помощь получили три ребенка из 280 жертв.
В НПО заявляют, что согласно законодательству Грузии, детям, жертвам насилия в семье, реабилитацию проводят приюты Государственного фонда жертв торговли людьми (трефикинга), защиты, и помощи пострадавших.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна