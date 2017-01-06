Только 10 из 946 детей, жертв насилия, получили психосоциальную помощь в 2014-2016 годах

06.01.2017 12:45 Неправительственная организация "Партнерство за права человека" публикует количественный показатель о детях, жертвах насилия в семье, и психосоциальной помощи, оказанной им на базе приюта.



В организации заявляют, что информация приводится со ссылкой на государственный отчет, представленный в ООН.



По данным организации, с 2014 года по 2016 год включительно жертвами насилия в семье оказались 946 детей, из которых только 10 детям была оказана психосоциальная помощь.



По данным 2016 года, жертвами насилия в семье стали 218 детей, однако по информации организации, это неполные данные. Из 218 детей психосоциальную помощь оказали 6 детям.



В 2015 году жертвами насилия стали 448 детей, но только один из них получил психосоциальную помощь.



В 2014 году психосоциальную помощь получили три ребенка из 280 жертв.



В НПО заявляют, что согласно законодательству Грузии, детям, жертвам насилия в семье, реабилитацию проводят приюты Государственного фонда жертв торговли людьми (трефикинга), защиты, и помощи пострадавших.

















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