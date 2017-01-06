Экс-чиновники ДКБ МВД Грузии освобождены из зала суда

06.01.2017 14:03 Бывшие высокопоставленные чиновники Департамента конституционной безопасности (ДКБ), обвиняемые по делу о т.н. скрытых записях, освобождены из зала суда.



7 января истекает 9-месячный срок заключения под стражу, вынесенный в качестве меры пресечения обвиняемым в получении и хранении скрытых записей, отображающих личную жизнь, - Рамазу Шиукашвили, Ираклию Кипшидзе и Гигле Шиошвили. Поскольку рассмотрение дала по существу в суде еще не завершено, суд освободил обвиняемых до вынесения итогового решения.



Освобождение не коснулось одного обвиняемого, бывшего заместителя председателя ДКБ Васила Лилуашвили, который обвинен по другому делу.



Шесть сотрудников ДКБ обвиняются превышение служебных полномочий с оскорблением личного достоинства потерпевших.



Бывшие чиновники были задержаны в апреле 2016 года.















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