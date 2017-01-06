|
В Батуми от острой пневмонии скончались два пациента
06.01.2017 15:23
В Батуми от острой пневмонии скончались два пациента. По информации Центра общественного здравоохранения Аджарии, в обоих случаях пациенты страдали и другими хроническими заболеваниями.
«Зафиксированы два случая смерти от SARI, это тяжелый и острый респираторный процесс, требующий госпитализации. В этом случае у обоих пациентов были и другие хронические заболевания, которые осложнились от вирусного заболевания», - заявила исполняющая обязанности директора Центра общественного здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна