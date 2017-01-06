В Батуми от острой пневмонии скончались два пациента

06.01.2017 15:23 В Батуми от острой пневмонии скончались два пациента. По информации Центра общественного здравоохранения Аджарии, в обоих случаях пациенты страдали и другими хроническими заболеваниями.



«Зафиксированы два случая смерти от SARI, это тяжелый и острый респираторный процесс, требующий госпитализации. В этом случае у обоих пациентов были и другие хронические заболевания, которые осложнились от вирусного заболевания», - заявила исполняющая обязанности директора Центра общественного здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

