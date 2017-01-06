7 января отмечается светлый праздник Рождества Христова

06.01.2017 17:41 Завтра, 7 января, православный мир отметит Рождество Христово. Праздничные богослужения в связи с этим пройдут в храмах в основном сегодня ночью.



Как сообщают в патриархии Грузии, Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II вместе с членами Священного синода и священнослужителями в 23:00 начнет праздничное рождественское богослужение в патриаршем храме Пресвятой Троицы.



Перед службой в храме будет прочтена рождественская эпистола патриарха. По завершении богослужения Святейший обратится к прихожанам с традиционной проповедью и поздравит всех с Рождеством Христовым.

В праздник Рождества для православных верующих заканчивается 40-дневный Рождественский пост, который начался 28 ноября.



Рождество Христово - один из важнейших христианских праздников. Он установлен в память о рождении Иисуса Христа. В православии Рождество Христово празднуется 7 января. По библейским преданиям, в этот день в Вифлееме произошло небывалое событие - родился в мир Богомладенец, Сын Божий.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

