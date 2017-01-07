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Сегодня состоится рождественское шествие «Алило»
07.01.2017 11:47
Сегодня, в день Рождества Христова в Тбилиси состоится традиционное шествие «Алило». Как сообщают в патриархии Грузии, шествие начнется в 14:00 с площади Роз. В нем традиционно будут использоваться декорации.
Участники шествия пройдут через проспект Руставели, площадь Свободы и улицы Пушкина и Бараташвили. Шествие завершится у кафедрального собора Пресвятой Троицы, где духовные лица отслужат рождественский молебен.
Участники «Алило» сначала остановятся у здания парламента на проспекте Руставели, где им передадут сладости председатель и члены законодательного органа. Затем на площади Свободы, у здания муниципалитета, где им передадут дары председатель тбилисского муниципального собрания и мэр столицы. У «Конки» одна группа участников шествия свернет к патриархии, где их встретит Католикос-Патриарх всея Грузии. Благословив, он вручит им сладости. После этого шествие переместится к президентскому дворцу, где президент передаст сладости участникам «Алило» и поздравит их с Рождеством.
По пути следования население будет передавать участникам шествия подарки и сладости. Принесенные же в собор Пресвятой Троицы пожертвования будут в последствии распределены по детским домам и приютам для обездоленных.
Традиция «Алило» в Грузии берет начало с V-VI века, в последние годы она вновь восстановлена.
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