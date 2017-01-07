По сей день значительная часть мира все еще находится в грехе неверия - Илия Второй

07.01.2017 11:50 Помощью Господа и Богородицы Грузия продолжает верно следовать дороге Христа и является вестником Рождества. Об этом говорится в Рождественской эпистоле Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II.



В эпистоле Патриарх говорит об истиной вере и отмечает, что и по сей день значительная часть мира все еще находится в грехе неверия.



«Конечно досадно, что в то время, как Христос уже давно пришел, чтобы исцелить нас, по сей день значительная часть мира все еще находится в грехе неверия; это не удивительно, поскольку во все времена истинную веру сохраняют только люди, исполняющие волю истинного Бога. Это избранная паства является собранием высоких личных достоинств, единством тех лиц, для которых Бог – не только сила, которая в Ветхом завете иногда имеет вид огня, бури, облака, громового звука», - говорится в эпистоле.



По словам патриарха, несмотря на многовековые испытания и многие невзгоды, помощью Господа и Богородицы Грузия продолжает верно следовать дороге Христа и является вестником Рождества.

Патриарх обращается к проживающим в Грузии грузинам, осетинам, абхазам, грекам, русским, украинцам, евреям, ассирийцам, удинам, армянам, азербайджанцам, курдам, кистинцам, лезгинам, черкесам и призывает стать сильнее с помощью единодушия.



«Конечно, я знаю, как тяжело нашему народу, какими испытаниями и болью полон этот мир, но я верю и в то, что, несмотря на множество трудностей, препятствий, наш народ достойно пройдет дорогу Голгофы и вместе с Господом воскреснет и возрадуется», - говорится в послании патриарха.















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