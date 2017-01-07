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СМИ содействуют пропаганде греха - Илия Второй


07.01.2017   12:49
Телевидение, массмедиа, социальные сети... представляют привлекательными и интересными те или иные неприличия и содействуют их пропаганде, - это отмечается в Рождественской эпистоле Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II.

Согласно посланию, Божественная нравственность столь высока, что сравниться с ней не могут и самые совершенные и рациональные государственные законы.

«По государственному закону, не считается преступлением, к примеру, тщеславие, осуждение, гнев, зависть, гордыня, эгоизм, страх, вражда, ненависть… До тех пор, пока их проявление не навредят другим.
Господь наш Иисус Христос сказал нам, что грехом считается не только неверный поступок, но и отсутствие любви, доброжелательности к ближнему, злые мысли и намерения, призывал искоренить любые грехи изначально, как только они возникнут в сердце и в разуме, чтобы они не превратились в действия, которых будет трудно избежать.

Как Божественный, так и государственные законы, конечно, заботятся о человеке, но различие в них порождает восприятие личности и связанное с ней видение перспектив. Это особенно верно в отношении тех стран, где некоторые государственные законы противоречат нравственным нормам, и есть попытки сделать грех официально разрешенным. Параллельно телевидение, массмедиа, социальные сети... часто представляют привлекательными и интересными те или иные неприличия и содействуют их пропаганде. Начавшаяся в раю история продолжается, запретный плод человеку все еще кажется привлекательным», - отмечается в рождественской эпистоле патриарха.






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